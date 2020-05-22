Trump'tan basına "maskesiz" tepki ABD Başkanı Trump fabrika ziyareti sırasında maskesiz görüntülenmesiyle ilgili sorulan soruya, "Arka tarafta maske taktım, ama basına bunu görme zevkini tattırmak istemedim" cevabını verdi.

ABD Başkanı Trump fabrika ziyareti sırasında maskesiz görüntülenmesiyle ilgili sorulan soruya, "Arka tarafta maske taktım, ama basına bunu görme zevkini tattırmak istemedim" cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan otomotiv üreticisi Ford'un bir fabrikasını koronavirüs salgını nedeniyle maske önlemi almadan gezdi. Trump, fabrika ziyareti sırasında neden maske takmadığına yönelik soru soran gazeteciye ise, "Arka tarafta maske taktım, ama basına bunu görme zevkini tattırmak istemedim. Hem gözlüğüm, hem maskem vardı" diye cevap verdi.

Trump aynı zamanda sık sık test yaptırdığını vurgulayarak, "Burada gerek yok. Herkese test yapıldı. Bana da test yapıldı. Hatta daha bu sabah yaptırdım. O nedenle burada takmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı daha önce de maske takmamasına yönelik pek çok eleştiriyle karşı karşıya kalmıştı.

Kaynak: DHA