Trump: Taliban'la barış sağlansa bile Afganistan'daki askeri varlığımız devam edecek

Trump: Taliban'la barış sağlansa bile Afganistan'daki askeri varlığımız devam edecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Taliban'la barış anlaşması sağlansa bile Afganistan'daki askeri varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi

29.08.2019 18:32
Trump: Taliban'la barış sağlansa bile Afganistan'daki askeri varlığımız devam edecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Taliban örgütüyle barış anlaşması sağlansa bile Afganistan'daki askeri varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.


Trump, Cumhuriyetçilere yakın Fox News Radio'da katıldığı bir programda, Afganistan'da Taliban örgütü ile yürütülen barış görüşmelerine yönelik soruya, "Evet kesinlikle, orada askeri varlığınız olmak zorunda" yanıtını verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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