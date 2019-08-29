Trump: Taliban'la barış sağlansa bile Afganistan'daki askeri varlığımız devam edecek

29.08.2019 18:32

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Taliban örgütüyle barış anlaşması sağlansa bile Afganistan'daki askeri varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.



Trump, Cumhuriyetçilere yakın Fox News Radio'da katıldığı bir programda, Afganistan'da Taliban örgütü ile yürütülen barış görüşmelerine yönelik soruya, "Evet kesinlikle, orada askeri varlığınız olmak zorunda" yanıtını verdi. Euronews.com'da Görüntüle