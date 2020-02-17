Trump öncelikli hedefler yerine bilinen biri olduğu için bin Ladin'in oğlunun öldürülmesini istemiş

17.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:49

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, istihbarat servisi CIA'in kendisine verdiği terör listesinde alt sıralarda olmasına rağmen soyadı bilinen biri olduğu için Üsame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'e öncelik verilmesini istemiş.



NBCNews'e konuşan iki yetkili listenin üst sıralarında el Kaide lideri Ayman el Zevahiri ve el Kaide'nin Yemen sorumlusu Kasım el Rimi gibi isimler olmasına rağmen Trump'ın "Bu kişilerin adını daha önce duymadım. Hamza bin Ladin'e ne diyorsunuz?" dediğini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle