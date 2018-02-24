Trump, Milyonların Önünde Keliyle Dalga Geçti

7 Şubat'ta Air Force One'a binerken sert rüzgarların etkisiyle ortaya çıkan kelini kapatmaya çalışan Trump, artık saklamaya çalışmaktan vazgeçti ve bugünkü Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) adeta 'kelaj' şovu yaptı.

ABD Başkanı, sahneye çıkışında ekranlara bakıp kendisine çok hayran olduğunu gösteren hareketler yaptıktan sonra ''Şuna bakın, ne güzel de yama yapmışlar, bu adamı konuşurken seyretmeye bayılıyorum'' diye dalgasını geçti. Trump'ın kendisiyle dalga geçmesi büyük beğeni topladı.

SALONDAN KAHKAHA SESLERİ YÜKSELDİ

Arkasını dönüp elini başını götürerek kelinin görünmediğinden emin olmak için yoklama yaptığını herkese gösteren Trump, tekrar kalabalığa dönüp ''O keli saklamak için deli gibi uğraştım, ama daha da çok uğraşmam lazım'' dedi.

Salondaki Amerikalı muhafazakarlar, Başkan'ın bu şovuna kahkahalar, tezahüratlar ve alkışlarla eşlik etti.

Trump'ın Air Force Ona'a binerken açılan keli örtbas etmek için nasıl bir operasyon yaptığına dair kuaförlerden uzman görüşü alınmasına neden olmuştu.

KENDİ KIZININ BİLE DİLİNE DÜŞMÜŞTÜ

Geçen yılki doktor muayenesinden sonra saç kaybını önlemek için kullanılan bir ilaç aldığı ortaya çıkan 71 yaşındaki Trump'ın kelini sakladığı için kızı Ivanka'nın diline düştüğü medyaya yansımıştı.

New York Magazine'e göre Ivanka arkadaşlarına Trump'ın saçlarını ''Babamın kafası kabak gibi, kafa derisi ameliyatı olduğundan beri yandan saç çalılıklarıyla çevrili çıplak bir ada gibi. Onları birleştirip arkaya yatırıp spreyle yapıştırarak garantiye alıyor'' diye anlatıyor. (Sputnik)