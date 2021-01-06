Trump: Mike Pence, yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değil
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Trump: Mike Pence, yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değil

06.01.2021 23:17 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:21
Trump: Mike Pence, yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değil

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e seçim sonuçlarına itiraz etme çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e seçim sonuçlarına itiraz etme çağrısı yaptı. Pence'in çağrıya, "Öyle bir yetkim yok" yanıtını vermesinin ardından Trump, "Mike Pence, yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değildi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çağrıda bulundu. Trump'ın "Seçim sonuçlarına itiraz et, doğru olanı yap" çağrısına Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor" dedi.

"PENCE, YAPILMASI GEREKENİ YAPACAK CESARETE SAHİP DEĞİL"Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pence'e yönelik şu ifadelere yer verdi:

"Mike Pence, ülkemizi ve anayasamızı korumak için yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değildi. ABD gerçeği istiyor!"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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