Trump: Kürtler kendi toprakları için savaşıyor, İkinci Dünya Savaşı'nda bize yardım etmediler
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'den asker çekme kararını "Kürtler kendi toprakları için savaşıyor. Bize İkinci Dünya Savaşı'nda yardımcı olmadılar" sözleriyle savundu.
10.10.2019 07:51
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'den asker çekme kararını "Kürtler kendi toprakları için savaşıyor. Bize İkinci Dünya Savaşı'nda yardımcı olmadılar" sözleriyle savundu.
Gazetecilerin Suriye operasyonuyla ilgili sorularını yanıtlayan Trump şöyle konuştu Açıklaması
Kaynak: Euronews.com