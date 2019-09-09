Trump'ın Taliban ile müzakereleri sonlandırmasına tepkiler

09.09.2019 19:53

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'da radikal İslamcı Taliban güçleriyle sürdürülen barış müzakerelerini sona erdirmesinin yankıları sürüyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın radikal İslamcı Taliban güçleriyle yürütülen barış müzakerelerini sona erdirdiğini açıklamasıyla ilgili NATO Afganistan'daki misyonunda bir değişiklik olmadığını açıkladı.



NATO'dan yapılan açıklamada Afganistan'da yerel güçlere eğitim veren ve danışmanlık yapan 16 bin askerinin ihtiyaç olduğu müddetçe ülkede kalmaya devam edeceğini belirtildi.



Bir NATO yetkilisi tarafından yapılan açıklamada "NATO Afganistan'ın teröristler için tekrar güvenli bir limana dönüşmemesi için ne kadar uzun kalması gerekiyorsa o kadar kalacak" denildi.



Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hem Taliban liderleri hem de Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile pazar günü Camp David'de gizli olarak görüşme hazırlığı olduğunu söylemiş, ancak Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın Perşembe günü bir ABD askerinin de öldüğü intihar saldırısı düzenlediğini hatırlatarak, "Derhal toplantıyı iptal ettim ve barış müzakerelerini sona erdirdim" demişti.



Almanya karardan memnun



Başkan Trump'ın Afganistan kararını memnuniyetle karşılan Alman Dışişleri Bakanlığından bir yetkili ABD'nin her ne pahasına olursa olsun Taliban ile bir anlaşmaya varmamasının "doğru ve tutarlı" olduğunu söyledi.



Prensip anlaşmasına varılmıştı



11 Eylül 2001'deki terör saldırıları sonrası Afganistan'a askeri olarak müdahale eden ABD yaklaşık bir yıldır Taliban ile barış görüşmeleri yapıyordu. ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad kısa süre önce müzakerelerde bir prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.



Uzlaşmaya göre ABD, Afganistan'daki beş üssünde konuşlu olan 13 bin askerden yaklaşık 5 binini beş ay içinde çekmeyi kabul etmişti. Taliban da bunun karşılığında El Kaide ile bağlarını koparmayı, IŞİD ile savaşmayı ve Afganistan hükümetiyle doğrudan müzakerelere başlamayı taahhüt etmişti.



Taliban geçen hafta iki intihar saldırısı düzenlemiş, Perşembe günü düzenlenen saldırı Kabil'de bulunan NATO üssü ve ABD elçiliği yakınlarındaki bölgede meydana gelmişti.



ABD eski Savunma Bakanı James Mattis ise, televizyonda yaptığı açıklamada Taliban ile barış müzakeresi yaparken en önemli sorunun onlara güvenilip güvenilemeyeceği olduğunu söyledi.



AFP, Reuters/ SSB, AÜ



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