Eski ABD Başkanı Trump, azil yargılamasında bir kez daha aklandı
13.02.2021 21:42 | Son Güncelleme: 14.02.2021 00:02
6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle azil istemiyle Senato'da yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, oylama sonucu aklandı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta Beyaz Saray önünde düzenlediği seçim sonuçlarını protesto mitinginin ardından yaşanan Kongre Binası baskını ve şiddet olayları nedeniyle Senato'da yargılandı.
Donald Trump'ın azil davasında oylama sonucuyla aklandığı açıklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur