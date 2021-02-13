Eski ABD Başkanı Trump, azil yargılamasında bir kez daha aklandı
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Eski ABD Başkanı Trump, azil yargılamasında bir kez daha aklandı

13.02.2021 21:42 | Son Güncelleme: 14.02.2021 00:02
Eski ABD Başkanı Trump, azil yargılamasında bir kez daha aklandı

6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle azil istemiyle Senato'da yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, oylama sonucu aklandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta Beyaz Saray önünde düzenlediği seçim sonuçlarını protesto mitinginin ardından yaşanan Kongre Binası baskını ve şiddet olayları nedeniyle Senato'da yargılandı.

Donald Trump'ın azil davasında oylama sonucuyla aklandığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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