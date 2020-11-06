Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi

06.11.2020 14:18 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:49

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalan Donald Trump, seçimde usulsüzlük olduğunu iddia etti. Trump'ın oğlu da seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasında bulunarak topyekün savaş çağrısı yaptı ve "Bu pisliği temizlemenin ve muz cumhuriyetine benzememenin zamanı geldi" dedi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin sonucu henüz kesinleşmedi. Demokratların başkan adayı Joe Biden Beyaz Saray'a adım adım yaklaşırken, seçimlerde istediği başarıyı gösteremeyen mevcut başkan Donald Trump Biden'ın gerisinde kaldı.

"ABD'NİN GELECEĞİ İÇİN EN İYİSİ DONALD TRUMP'IN TOPYEKÜN SAVAŞA GİRMESİ OLUR"

3 Kasım'dan bugüne kadar sürekli olarak usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunan Trump'a oğlu Donald Trump Jr.'dan destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Amerika'nın geleceği için en iyisi, Donald Trump'ın tüm hileyi, tüm dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için topyekün bir savaşa girmesi olur" ifadelerini kullandı.

"BU PİSLİĞİ TEMİZLEMENİN ZAMANI GELDİ"

Donald Trump Jr. açıklamalarının devamında, "Bu pisliği temizlemenin ve muz cumhuriyetine benzememenin zamanı geldi" dedi.

Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi

TWITTER ERİŞİMİ KISITLADI

Trump Jr. yayınladığı savaş mesajı, kısa süre içinde Twitter tarafından sakıncalı bulunarak yanıltıcı olduğu gerekçesiyle gizlendi. Öte yandan Trump'ın usulsüzlük iddiaları henüz hiçbir temele dayandırılamadı.

Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi
Haber Yorumları (2)
MELİSSA: Evet yani bize diyor simdi zamani ama bizim halk halen uyuyor
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MHPLI: Evet dogru diyor Simdi Devrim zamani bizim memlekete Hadi Sarayya dogru yikin bitirin batirin
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