Trump'ın doğum günü partisinde eşi Melania'nın olmaması dikkat çekti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 75. yaşını kutladığı doğum günü partisine eşi Melania Trump'ın katılmaması dikkat çekti. Karı kocanın başkanlık döneminde de zaman zaman aralarında soğuk rüzgarlar estiği görülmüş, hatta boşanacakları iddia edilmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevi ocak ayında Joe Biden'a devretse de hala gündemde kalmaya devam ediyor. Daha önce 2024 seçimlerinde yeniden başkanlık şansını deneyeceği öne sürülen Trump, 14 Haziran'da 75. yaşını kutladı. Trump'ın New Jersey'deki bir golf kulübünde düzenlenen partiye, aile üyelerinin yanı sıra eski Amerikan futbolu oyuncusu Herschel Walker gibi ünlü isimler de katıldı. Donald Trump Jr. tarafından paylaşılan bir videoda davetliler Trump için hep bir ağızdan "İyi ki doğdun" diye tempo tutarken görülüyor.

GÖZLER MELANİA'YI ARADI

Trump için düzenlenen doğum günü partisi sosyal medyada epey konuşuldu. Ancak parti kadar konuşulan bir diğer konu ise Trump'ın eşi Melania'nın orada olmamasıydı.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Kamera etraftakileri gösterse de, eski First Lady Melania Trump'ın ortamda bulunmaması dikkat çekiyor. Melania'nın yokluğu sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekerken, "Melania nerede? Baron ve Melania hiçbir yerde yok" gibi yorumlara neden oldu. Başkanlık döneminde kameralar önünde zaman zaman soğuk görüntüler veren Donald ve Melania Trump'ın, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra boşanacakları iddia edilmişti.