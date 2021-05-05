Trump'ın damadı Kushner, İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme süreci için yeni bir grup kurdu

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, İsrail ve bu ülke ile normalleşme anlaşması imzalayan 4 Arap ülkesi arasındaki ilişkileri desteklemek için grup kurduğunu açıkladı.