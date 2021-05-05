Trump'ın damadı Kushner, İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme süreci için yeni bir grup kurdu
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Trump'ın damadı Kushner, İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme süreci için yeni bir grup kurdu

Trump'ın damadı Kushner, İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme süreci için yeni bir grup kurdu
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, İsrail ve bu ülke ile normalleşme anlaşması imzalayan 4 Arap ülkesi arasındaki ilişkileri desteklemek için grup kurduğunu açıkladı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, İsrail ve bu ülke ile normalleşme anlaşması imzalayan 4 Arap ülkesi arasındaki ilişkileri desteklemek için grup kurduğunu açıkladı.

Kushner, kendisinin ara buluculuğunda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas arasında imzalanan Abraham Sözleşmeleri'nin adını yeni kurduğu gruba verdi.

"Abraham Sözleşmeleri Barış Enstitüsü" ismi verilen gruptan yapılan açıklamada, İsrail ile geçen yıl söz konusu 4 Arap ülkesi arasında imzalanan anlaşmaların ve bu ülkeler arasındaki ilişkilerin desteklenmesi için çalışacakları kaydedildi.

Söz konusu gruba Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz'in yanı sıra ABD'nin eski Bahreyn, BAE ve İsrail büyükelçilerinin de katılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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