Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı Türkiye toplantısından yaptırımlarla ilgili karar çıkmadı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıdan Türkiye'ye yapılacak yaptırımlarla ilgili bir karar çıkmadı.

New York Times'ın kongre muhabiri Cati Edmonson isimsiz kaynaklara dayandırdığı sosyal medya paylaşımında bir karar alınmadığını belirtti. Edmonson daha öncesinde ise Senatör John Cornyn'in toplantının amacının Türkiye olmasına rağmen iç politika gibi çok sayıda konunun ele alındığı şeklinde yorum yaptığını belirtmişti. Euronews.com'da Görüntüle