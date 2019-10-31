Trump'ın azil soruşturmasında John Bolton ifadeye çağrıldı

31.10.2019 10:10

ABD Temsilciler Meclisinde, Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil soruşturması kapsamında eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ifade vermeye çağrıldı.

ABD'de Demokrat Parti'nin, Başkan Donald Trump'ı azletmeye yönelik başlattığı azil soruşturması kapsamında eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'nın, görüşmelere tanıklık yaptığı gerekçesiyle Temsilciler Meclisinde ifade vermeye çağrıldığı açıklandı. Temsilciler Meclisi demokrat kanadı tarafından çağrılan John Bolton'nın, ifade vermeye gidip gitmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Azil soruşturmasında Kongre'deki kapalı oturumda ifade veren ilk Beyaz Saray yetkilisi, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin üst düzey danışmanlarından Alexander Vindman olmuştu. Vindman Pazartesi günü ifade vermişti.

Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturmasını istediği iddia edilmişti. Demokratlar bu iddia üzerine Trump'ın görevden alınması için azil soruşturması başlatmıştı

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA