Pazartesiden itibaren birçok eyalette dava açacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pazartesiden itibaren birçok eyalette dava açacak

07.11.2020 21:02 | Son Güncelleme: 07.11.2020 21:11
Pazartesiden itibaren birçok eyalette dava açacak

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, seçim sonuçları ile ilgili Pazartesi gününden itibaren birçok eyalette yapılan sahtekarlıklarla ilgili dava açacaklarını belirtti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, seçim sonuçları ile ilgili Pazartesi gününden itibaren birçok eyalette yapılan sahtekarlıklarla ilgili dava açacaklarını belirtti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananı Demokratların adayı Joe Biden olmasının ardından Cumhuriyetçi Parti'nin avukatları harekete geçti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani Philadelphia'da basın toplantısı düzenledi. Giuliani, Pennsylvania ve diğer eyaletlerde yaşanan seçim sahtekarlıklarının çok üzücü olduğunu savunarak, "Arkamda bulunan 40 seçim gözlemcisinin yasal hakları ihlal edilerek, seçimleri izlemelerine izin verilmedi" dedi. "Eğer saklanacak bir şey yok ise bu neden yapılır?" sorusunu yönelten Giuliani, "Philedelphia'da geçmişte kanıtlanmış oy sahtekarlığı gerçekleşti. Mahkeme kararı ile gözlemcilerin 1,5 metreye kadar oy sayanlara yaklaşması kararı alındı ve onlar da oy sayanları 1,5 metre daha geri çekti" ifadelerini kullandı. Giuliani, "Oylar hiçbir Cumhuriyetçi tarafından görülmedi" dedi.

Georgia, Michigan, Kuzey Carolina'da da aynı durum ile karşılaştıklarını belirten Giuliani, Pazartesiden itibaren Pennsylvania'da ve diğer eyaletlerde bu seçimlerde gerçekleşen problemler ve sahtekarlıklar sebebi ile davalar açacaklarını belirtti.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: 'Deprem olduğu andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede'
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Deprem olduğu andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede"
Başkan Akkaya: 'AK Parti kutlu bir dava'
Başkan Akkaya: "AK Parti kutlu bir dava"

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Orhan Veli Uğur Mumcu Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Mbaye Diagne Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla Ölü Kasım Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pazartesiden itibaren birçok eyalette dava açacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 21:15:17. #1.14#
title