Trump'ın 2024 seçlerinde Başkan adayı olmak istediğini danışmanlarına söylediği iddiası
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Trump'ın 2024 seçlerinde Başkan adayı olmak istediğini danışmanlarına söylediği iddiası

09.11.2020 21:49 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:57
Trump'ın 2024 seçlerinde Başkan adayı olmak istediğini danışmanlarına söylediği iddiası

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kaybeden Başkan Donald Trump'ın, danışmanlarına 2024'te yapılacak 60. Başkanlık seçimleri için aday olacağını söylediği öne sürüldü.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kaybeden Başkan Donald Trump'ın, danışmanlarına 2024'te yapılacak 60. Başkanlık seçimleri için aday olacağını söylediği öne sürüldü.

Axios internet sitesinin konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, bu yılki seçimden mağlup ayrılan Trump, 2024'te yeniden aday olmaya hazırlanıyor.

Trump, danışmanlarına 2024'teki Başkanlık seçimi için yeniden aday olmayı düşündüğünü dile getirdi. Bu iddia, ABD kamu oyunda Trump'ın bu yılki seçimlerde yenilgiyi kabul edeceği yönündeki yorumlara da yol açtı.

ABD yasalarına göre, bir kişi maksimum iki dönem ABD Başkanı olabiliyor.

Bir dönem başkanlık yapan bir kişi daha sonraki seçimlerde aday olabiliyor.

Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ı, 2024 seçiminde yeniden aday olmaya çağırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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