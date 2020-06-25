Trump'ı Sevindiren "Flynn Kararı" Amerika'nın başkenti Washington'da bulunan Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi kararı aldı.

Amerika'nın başkenti Washington'da bulunan Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi kararı aldı. Bu kararın ABD iç siyasetini nasıl etkilediğini Özlem Tınaz aktarıyor