Trump'ı eleştiren yargıca 6 ay görevden uzaklaştırma cezası

Trump'ı eleştiren yargıca 6 ay görevden uzaklaştırma cezası

ABD'nin Utah eyaletinde görevli bir yargıç, Başkan Trump'ı eleştirdiği gerekçesiyle 6 ay görevden uzaklaştırıldı. Utah Yüksek Mahkemesi, Taylorsville kentinde 20 yıldır yargıçlık yapan Michael Kwan'ın, otoritesini kötüye kullandığına ve uygunsuz siyasi yorum yaptığına hükmetti.

Trump'ı eleştiren yargıca 6 ay görevden uzaklaştırma cezası

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde görevli bir yargıç ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği için 6 ay görevden uzaklaştırıldı.

Utah Yüksek Mahkemesi, Taylorsville kentinde 20 yıldır yargıçlık yapan Michael Kwan'ın otoritesini kötüye kullandığına ve siyasi yorum yaptığına hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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