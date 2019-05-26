Trump'ı eleştiren yargıca 6 ay görevden uzaklaştırma cezası
ABD'nin Utah eyaletinde görevli bir yargıç, Başkan Trump'ı eleştirdiği gerekçesiyle 6 ay görevden uzaklaştırıldı. Utah Yüksek Mahkemesi, Taylorsville kentinde 20 yıldır yargıçlık yapan Michael Kwan'ın, otoritesini kötüye kullandığına ve uygunsuz siyasi yorum yaptığına hükmetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde görevli bir yargıç ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği için 6 ay görevden uzaklaştırıldı.
Utah Yüksek Mahkemesi, Taylorsville kentinde 20 yıldır yargıçlık yapan Michael Kwan'ın otoritesini kötüye kullandığına ve siyasi yorum yaptığına hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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