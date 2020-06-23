Trump Halkbank Davasına Müdahale mi Etmek İstiyor? Daha önce Rıza Sarraf dosyasına bakan savcı olarak da tanınan Prett Bharara'yı görevden alan Başkan Trump, selefi olarak atadığı Başsavcı Geoffrey Berman'ı da merkeze çekti.

Daha önce Rıza Sarraf dosyasına bakan savcı olarak da tanınan Prett Bharara'yı görevden alan Başkan Trump, selefi olarak atadığı Başsavcı Geoffrey Berman'ı da merkeze çekti. New York'tan Aslı Pelit Başkan Trump'ın bu hamlelerinin olası nedenlerini aktarıyor Kaynak: DailyMotion.com