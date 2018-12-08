ABD Başkanı Donald Trump, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'i Genelkurmay Başkanı adayı olarak göstereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı adayını açıkladı. Trump, önümüzdeki yıl görev süresi dolacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'un yerine mevcut Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'i Genelkurmay Başkanı adayı olarak göstereceğini duyurdu. Trump, "Milley'i aday olarak göstermekten memnuniyet duyuyorum. Bu inanılmaz adamların ülkemize yaptıkları hizmet için minnettarım" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON