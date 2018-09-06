Trump 'Esad'a Suikast Düzenlenmesi İstediği' İddiasını Yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabında yer alan 'Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a suikast düzenlenmesini istedi' iddiasını yalanladı.

Trump, böyle bir düşüncenin savunma yetkilileriyle 'hiç görüşülmediğini' söyledi.

ABD'nin eski başkanı Richard Nixon'ın istifasıyla sonuçlanan Watergate skandalını ortaya çıkaran kıdemli araştırmacı gazeteci Bob Woodward'ın 'Korku: Beyaz Saray'da Trump' (Fear: Trump in the White House) adlı kitabı, Trump'ın Beyaz Saray'daki danışmanlarının 'ulusal çıkarları korumak ve felaketleri önlemek' için çevrilen entrikaları anlatıyor.

Kitapta, Trump'ın dünya meseleleriyle ilgili bilgisizliği ve duyarsızlığının ulusal güvenlik ekibini de zora soktuğu belirtilmişti.

Washington'da Kuveyt Şeyhi Sabah el Ahmed el Jaber el Sabah'ın ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Trump Esad'a suikast düzenlenmesini istediği iddiasıyla ilgili "Bunun üstünde hiç durulmadı, tartışılmadı" dedi ve 'Suriye'nin İdlib vilayetinde bir katliam olursa ABD'nin çok öfkeleneceğini' söyledi.

Suriye'de Nisan 2017'de 'kimyasal saldırı düzenlendiği' iddialarının ortaya çıkmasıyla Trump'ın Savunma Bakanı Jim Mattis'le yaptığı görüşmeye dair aktarılan alıntılar, Trump'ın Mattis'i arayıp 'diktatörün sonun getirilmesi' talimatını '"Esad'a suikast düzenlenmesini istiyorum" diyerek verdiği yazıyor.

Woodward, Trump'ın "Lanet olsun, onu öldürelim! (Suriye'ye) girelim ve öldürelim" dediğini öne sürdü.

Mattis de Trump'a bununla 'acilen ilgileneceğini' söyledi ama telefonu kapattıktan sonra üst düzey yardımcısına "Bunların hiçbirini yapmayacağız. Çok daha ölçülü olacağız" dedi. Uluslararası güvenlik ekibi de Trump'ın sonunda verdiği daha 'geleneksel hava saldırıları seçeneklerini' geliştirdi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis de kitapta kendisiyle ilgili yazılanları yalanladı.

Trump kitabın 'uydurma hikayelerle dolu' olduğunu söylemişti.

Kitapta, üst düzey yetkililer Trump'ın imzalamaması için bazı kritik önemdeki belgeleri masasından aldıklarını söylerken bazı yetkililerin de Trump için 'aptal', 'yalancı' gibi ifadeler kullandıkları belirtiliyor.