Trump - Erdoğan toplantısında öne çıkan soru ve cevaplar
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Trump - Erdoğan toplantısında öne çıkan soru ve cevaplar

Toplantıda gazeteci Hilal Kaplan'ın Mazlum Kobani sorusu ile Trump'ın Erdoğan'a yolladığı mektubu ve bir Kürt gazetenin sorusu en çok konuşulanlardan oldu.

14.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:46

Toplantıda gazeteci 'ın sorusu ile Trump'ın Erdoğan'a yolladığı mektubu ve bir Kürt gazetenin sorusu en çok konuşulanlardan oldu.View on euronews



Haber Videosu: Trump - Erdoğan toplantısında öne çıkan soru ve cevaplar
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