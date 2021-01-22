Trump destekçilerinin Biden korkusu
22.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:47
Trumo destekçilerinin Biden dönemine dair pek çok korkusu var. DW muhabiri Stefan Simons, Kongre binası baskını öncesi ve sonrası Trump destekçileriyle zaman geçirip onların dünyasını gözlemledi.
Trumo destekçilerinin Biden dönemine dair pek çok korkusu var. DW muhabiri Stefan Simons, Kongre binası baskını öncesi ve sonrası Trump destekçileriyle zaman geçirip onların dünyasını gözlemledi.
Kaynak: DailyMotion.com