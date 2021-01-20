ABD bu kareyi konuşuyor! Melania Trump'ın seçimi veda gününe damga vurdu

ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi. Melania Trump'ın turuncu desenli 27 bin liralık elbisesi güne damga vurdu.

ABD'de Joe Biden'ın başkanlığı devralacağı törene katılmayan Donald Trump ve eşi Melania, Florida'ya gitti. Melania Trump'ın giydiği elbise ise dikkatlerden kaçmadı.

TURUNCU ELBİSEYLE GÖZLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Uçaktan indikleri sırada kameralara poz ceren Melania Trump'ın 3 bin 700 dolarlık yani 27 bin liralık turuncu bir elbise giydiği Amerikan medyasının objektifine takıldı. ABD medyası, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce giydiği siyah elbiseye karşı Florida'daki bu değişimi 'karşıt' olarak yorumladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı