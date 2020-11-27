Trump yine Biden'ı hedef aldı: Beyaz Saray'a ancak hile yapmadığını kanıtlarsa girebilir
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Trump yine Biden'ı hedef aldı: Beyaz Saray'a ancak hile yapmadığını kanıtlarsa girebilir

27.11.2020 21:16 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:05

ABD Başkanı Donald Trump, ABD seçimlerinin hileli olduğu iddiasını sürdürüyor. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biden, Beyaz Saray'a ancak gülünç '80 milyon oyunun' hileli veya yasadışı olarak elde edilmediğini kanıtlayabilirse Başkan olarak girebilir" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Demokrat Parti'den aday olan ve ABD medyasına göre başkan seçilen Joe Biden'ı hedef aldı.

"HİLE YAPMADIĞINI KANITLAYABİLİRSE BEYAZ SARAY'A GİRER"

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biden, Beyaz Saray'a ancak gülünç '80 milyon oyunun' hileli veya yasadışı olarak elde edilmediğini kanıtlayabilirse Başkan olarak girebilir. Detroit, Atlanta, Philadelphia ve Milwaukee'de büyük çaplı seçmen dolandırıcılığı, çözülemeyen büyük bir sorunu var" ifadelerini kullandı.

Trump yine Biden'ı hedef aldı: Beyaz Saray'a ancak hileli yapmadığını kanıtlarsa girebilir

DÜN GÖREVİ DEVREDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump, dün yaptığı açıklamada Seçiciler Kurulu'nun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söylemişti.

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Trump yine Biden'ı hedef aldı: Beyaz Saray'a ancak hile yapmadığını kanıtlarsa girebilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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