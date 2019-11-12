Trump: Bağdadi'nin yerine gelen IŞİD liderinin nerede olduğunu biliyoruz
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Trump: Bağdadi'nin yerine gelen IŞİD liderinin nerede olduğunu biliyoruz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Irak-Şam İslam Devleti örgütünün lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü ismin nerede olduğunu bildiklerini açıkladı.

12.11.2019 23:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:46
Trump: Bağdadi'nin yerine gelen IŞİD liderinin nerede olduğunu biliyoruz

(ABD) Başkanı , Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün lideri 'nin yerine gelen üçüncü ismin nerede olduğunu bildiklerini açıkladı.


New York Kulübü'nde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Trump, "Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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