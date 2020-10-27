Ateşkesin bozulması sonrası Trump'tan ilk açıklama: Hayal kırıklığı
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Ateşkesin bozulması sonrası Trump'tan ilk açıklama: Hayal kırıklığı

27.10.2020 22:27 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:44
Ateşkesin bozulması sonrası Trump'tan ilk açıklama: Hayal kırıklığı

ABD Başkanı Donald Trump, Dağlık Karabağ'daki geçici insani ateşkesin Ermenistan tarafından üçüncü kez bozulmasına ilişkin, "Azerbaycan ve Ermenistan iyi anlaşamıyor. Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesin bozulmasına ilişkin, "Bunu görmek hayal kırıklığı." yorumunda bulundu.
Trump, Michigan eyaletinde düzenleyeceği miting için uçağına binmeden önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin bozulmuş olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradınız mı?" sorusu üzerine Trump, "Azerbaycan ve Ermenistan iyi anlaşamıyor. Çok uzun süredir bu konuyla uğraşıyorlar. Evet ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı." ifadesini kullandı.
Uzun süredir aralarında anlaşmazlık olan ülkelerde ateşkesin bozulduğunun görüldüğünü belirten Trump, "Onlar tekrar bir araya gelecektir." dedi.
Ermenistan, Azerbaycan köyünü misket bombasıyla vurdu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın sivillere karşı kullanılması yasak olan Smerch füze içinde yer alan misket bombalarıyla Karayusuflu köyündeki sivilleri vurduğunu bildirmişti.
Hacıyev, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını kaydetmişti.
ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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