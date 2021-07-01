TRT Seksenler canlı izle! Seksenler yeni bölüm canlı izle! Seksenler oyuncuları yeni sezon!
Sevilen dizi Seksenler yeni sezon ile ekranlara geri döndü. TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisi ne zaman? Severek diziyi izleyenler Seksenler hangi gün? sorularının cevabını merak ediyor. Seksenler yeni bölüm zile! Seksenler oyuncuları! TRT Seksenler canlı izle! Seksenler yeni bölüm canlı izle! Seksenler oyuncuları yeni sezon!
Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak, Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Yeni Fehmi'nin kim olacağı Rasim Öztekin'in vefatının ardından sorgulanıyordu. Seksenler dizisinin yeniz sezon tanıtımı yayınlandı. İşte Seksenler yeniz sezon hakkında merak edilenler…
SEKSENLER NE ZAMAN?
Seksenler dizisi TRT ekranlarında Perşembe günleri yayınlanmaktadır. 1 Temmuz Perşembe günü yeni bölümü ile ekranlarda.
SEKSENLER OYUNCULARI
Özlem Türkad - Rukiye
Reha Özcan - Metin
İlker Ayrık - Çağatay
Zeynep Demirel - Amelie
Şoray Uzun - Ahmet
Ayşe Tolga - Gülden
Onur Dilber - Rıza
Berat Yenilmez - Sami
Begüm Öner - Elvan
Ceyhun Fersoy - Şahin
Necmi Yapıcı - Mesut
Faruk Sofuoğlu - Bahtiyar
Ali Konuk - Bekir
Erdem Baş - Aret