TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! İsrail'de de yayınlanacak
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TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! İsrail'de de yayınlanacak

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! İsrail'de de yayınlanacak
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Türkiye'nin sevilen dizileri arasında yer alan Teşkilat'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Teşkilat dizisinin İsrail'de de gösterilmesi için anlaşma imzalandığı öğrenildi.

TRT ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi çeken Teşkilat dizisiyle ilgili sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde büyük ilgi gören Türk dizilerine bir yenisi daha ekleniyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; TRT, Türk istihbaratının yurt dışı faaliyetlerini ve Türkiye'nin güvenlik politikalarını anlatan 'Teşkilat' dizisinin yayın hakları için İsrailli bir kanalla anlaştı.

YAYIN TARİHİ DE BELLİ OLDU

TRT'nin satışını gerçekleştirdiği 'Teşkilat' dizisi, İsrailli CHAI gruba özel yayın platformunda Eylül ayından itibaren yayına girecek.

LATİN AMERİKA VE ASYA'DAN ÇOK TALEP VAR

Anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Teşkilat dizisi özellikli, titizlik gerektiren bir dizi. Dizinin İsrail'le yayınlanması için sözleşme imzaladık." dedi.Eren ayrıca, "TRT dizilerinin çoğunun yurt dışı satışları yapıldı. Latin Amerika ve Asya ülkeleri en çok talep eden ülkeler" ifadelerini kullandı.

'Teşkilat' dizisinin kadrosunda, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl gibi oyuncular yer alıyor.

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TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! İsrail'de de yayınlanacak - Haberler Magazin
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