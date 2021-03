TRT'nin Bosna ortak yapımı Nereye Gidiyorsun, Aida? filmi Oscar'a aday oldu

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve her yıl şubat ayında gerçekleştirilen 93'üncü Akademi Ödülleri'nin adayları belli oldu. 25 Nisan'da gerçekleştirilecek Oscar'da, Bosna Hersek, Türkiye, Avusturya, Romanya, Hollanda, Almanya, Polonya, Fransa ve Norveç ortak yapımı olan Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic'in Nereye Gidiyorsun, Aida? filmi aday olarak gösterildi.

SREBRENİTSA KATLİAMINA MERCEK TUTUYOR

1995'te yaşanan Srebrenitsa katliamına mercek tutan film, Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalının öldürüldüğü soykırım günlerinde Birleşmiş Milletler (BM) üssünde geçiyor. Öte yandan adaylar arasında Danimarka'dan 'Another Round', Hong Kong'dan 'Better Days', Romanya'dan 'Collective' ve Tunus'tan 'The Man Who Sold His Skin' filmleri yer alıyor.

Oscar adayı olarak listeye giren yapım, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Üç Maymun' filminin ardından, uzun bir süre sonra ilk kez kısa listeye giren Türk ortak yapımı oldu.