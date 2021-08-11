TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy mikrofon sorununa isyan etti: Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy mikrofon sorununa isyan etti: Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

TRT Müzik kanalında program yapan Muazzez Ersoy, şarkı söylerken mikrofon sorunu yaşayınca isyan etti. "İnşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir. Öyleyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum" diyen Ersoy, sahneden inerek çekime devam etmedi.

TRT Müzik kanalında Sevgilerimle isimli bir program yapan Muazzez Ersoy, canlı yayında mikrofonun sesinin iyi gelmediğini ve bunun kasıtlı yapıldığını öne sürerek tepki gösterdi.

"ROBOT GİBİ OKUYORUM, NEREDE ESKİ MUAZZEZ?"

Şarkı söylediği esnada mikrofonun sesinin mat olduğunu ileri süren sanatçı, rejiden sorunu düzeltmesini istedi. Reji ise ses ile ilgili bir sorun olmadığını iletti. Aldığı cevabı kabul etmeyen Ersoy, "Sevgili Seyhan oraya bir şey yazmış, 'Rejide ses düzgün'. Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam. Ki şuanda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez nerede şimdiki Muazzez. Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok" dedi.

"MOBBİNG VARSA SÖZLEŞMEM FESHEDİLSİN"

Şarkıyı okumaya devam eden sanatçı, yine sorun olduğunu düşünce isyan etti. Yaşadığı soruna daha fazla sessiz kalamayan Ersoy, "Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar. Yani bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Yıllardır burada severek şarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Burası benim evim. Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki hani inşallah bezdirme politikası değildir, mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" dedi.

Mikrofon sorununun çözülmediğini düşünen Muazzez Ersoy, sahneden indi.

TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy mikrofon sorununa isyan etti: Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (1)
ERDEM TANER: Sanatçılara saygı yok ki Muazzez Hanımcım.Siz söylemeye devam ediniz.Halk sizi seviyor.işten anlayan olmadığı için bu aksaklıklar oluyor diye düşünüyorum.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Tuğba Özay Süreyya Yalçın
Spor Muslera Mete Gazoz Metin Oktay Merve Çoban Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy mikrofon sorununa isyan etti: Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 11:44:25. #1.15#

title