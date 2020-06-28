TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı

İstanbul Kayışdağı'nda çıkan orman yangınına yangın söndürme helikopterleri de müdahale ederken haber için orada bulunan TRT Haber ekibi de helikopterin boşalttığı sudan nasibini aldı.

28.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:34

İstanbul Kayışdağı'ndaki yangın söndürme çalışması yapan itfaiye helikopterinin bıraktığı su TRT Haber ekibini canlı yayında yakaladı.

HELİKOPTER ÜSTLERİNE SU BOŞALTTI

TRT Haber Muhabiri Büşra Çelik ile haber kameramanı Hayrettin Kavi yangının çıktığı ormanlık alandan gelişmeleri canlı yayınla ekrana taşıyordu. Büşra Çelik çalışmaları heyecanla anlatıyordu. Ta ki yangın söndürme helikopteri üstlerinden su boşaltana kadar.

HAREKETLİ ANLAR EKRANA YANSIDI

Helikopterin bıraktığı tonlarca su ormanlık alana dağılırken göz gözü görmüyordu. O anlar TRT Haber yayınına yansıdı. Sırılsıklam olan TRT Haber ekibi, her şeye rağmen yayını tamamladı. Akıllarda canlı yayında ekrana taşınan o hareketli anlar kaldı.

TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz Haber
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı Haber
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit...
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
G.Saray kaleciyle karşı karşıya kaçırdı! Mert gole izin vermedi
G.Saray kaleciyle karşı karşıya kaçırdı! Mert gole izin vermedi
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Fatih Terim Alper Ulusoy Mete Kalkavan Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Genç Kaza Yangın
Şu an buradasınız: TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 21:51:06. #1.15#
title