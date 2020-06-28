TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı İstanbul Kayışdağı'nda çıkan orman yangınına yangın söndürme helikopterleri de müdahale ederken haber için orada bulunan TRT Haber ekibi de helikopterin boşalttığı sudan nasibini aldı.

İstanbul Kayışdağı'ndaki yangın söndürme çalışması yapan itfaiye helikopterinin bıraktığı su TRT Haber ekibini canlı yayında yakaladı. HELİKOPTER ÜSTLERİNE SU BOŞALTTI TRT Haber Muhabiri Büşra Çelik ile haber kameramanı Hayrettin Kavi yangının çıktığı ormanlık alandan gelişmeleri canlı yayınla ekrana taşıyordu. Büşra Çelik çalışmaları heyecanla anlatıyordu. Ta ki yangın söndürme helikopteri üstlerinden su boşaltana kadar. HAREKETLİ ANLAR EKRANA YANSIDI Helikopterin bıraktığı tonlarca su ormanlık alana dağılırken göz gözü görmüyordu. O anlar TRT Haber yayınına yansıdı. Sırılsıklam olan TRT Haber ekibi, her şeye rağmen yayını tamamladı. Akıllarda canlı yayında ekrana taşınan o hareketli anlar kaldı.