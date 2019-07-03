TRT "Geleceğin İletişimcilerini" ödüllendirdi

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, teknolojinin yanında hayatı da anlamaya çalışmak gerektiğini belirterek, "Teknoloji değişse de hikayeler hep anlatılmaya devam edecek, gazetecilik ve özgün içerikler hiç olmadığı kadar hayati olacaktır." dedi.

Kaynak: AA