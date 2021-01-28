TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizileri şubatta yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısında olacak
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TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizileri şubatta yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısında olacak

28.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:12
TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizileri şubatta yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısında olacak

TRT Çocuk'un ilgiyle takip edilen beş çizgi dizisinin yeni bölümleri, 6 Şubat itibarıyla yayımlanmaya başlayacak.

TRT Çocuk'un ilgiyle takip edilen beş çizgi dizisinin yeni bölümleri, 6 Şubat itibarıyla yayımlanmaya başlayacak.

TRT Çocuk'tan yapılan açıklamaya göre, kanalın severek takip edilen dizgi dizileri "İbi", "Rafadan Tayfa", "Elif ve Arkadaşları", "Aslan" ve "Kare" yeni bölümleriyle 6 Şubat'tan itibaren izleyicinin beğenisine sunulacak.

En yakın arkadaşı "Tosi" ve "Baldiyar" ile çeşitli maceralara atılan, karşılaştıkları sorunlara matematik ve fen bilimlerinden faydalanarak çözümler üreten "İbi", arkadaşları "Hoppa" ve "Pumba" ile 6 Şubat Cumartesi günü saat 12.45 ve 16.50'de peş peşe beş yeni bölümü ile ekrana gelecek.

Çocuk ve yetişkinler tarafından ilgiyle izlenen "Rafadan Tayfa", 13 Şubat Cumartesi gününden itibaren her hafta sonu saat 10.40, 15.30 ve 18.55'te yeni bölümleriyle birbirinden eğlenceli serüvenlere doğru yola çıkacak.

Salgın sürecinde çocuklar için okulun eğlenceli ortamını evlere taşıyacak "Elif ve Arkadaşları", 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren her gün saat 11.30'da yeni bölümleriyle minik izleyicilerinin evlerine misafir olacak.

Günlük hayatta karşılaştığı problemlerin üstesinden dedesinin yardımıyla geliştirdiği icatlar sayesinde gelen "Aslan", 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren her gün saat 13.55'te yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Gizemli olayların peşinden koşarken çocukların gönlünde taht kuran "Kuti", "Aypa", "Rupi" ve "Enda"dan oluşan "Kare", 22 Şubat Pazartesi itibarıyla her sabah saat 08.55'te yeni maceralarıyla çocukların keşif dünyalarını aydınlatmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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