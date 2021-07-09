TRT Çocuk kitaplık uygulamasına 23 Nisan'dan bu yana 161 eser eklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TRT Çocuk kitaplık uygulamasına 23 Nisan'dan bu yana 161 eser eklendi

TRT Çocuk kitaplık uygulamasına 23 Nisan'dan bu yana 161 eser eklendi
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Kültür Sanat

Bu yıl 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kullanıma sunulan TRT Çocuk kitaplık uygulamasına şu ana kadar 161 eserin eklendiği belirtildi.

Bu yıl 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kullanıma sunulan TRT Çocuk kitaplık uygulamasına şu ana kadar 161 eserin eklendiği belirtildi.

TRT'den yapılan yazılı açıklamada, uygulamaya düzenli olarak yeni eserlerin eklendiği ifade edildi.

Uygulamanın, "kişisel kütüphane" özelliği sayesinde, çocuklara kendi kitaplıklarını düzenleme fırsatı sunduğu vurgulandı.

Çocukların hayal gücünü, görsel, işitsel, bilişsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen birbirinden renkli kitapların yer aldığı uygulamada, TRT Çocuk kahramanlarının lisanslı kitaplarının da bulunduğu belirtilen açıklamada, TRT Çocuk'un sevilen kahramanı Pırıl'ın birbirinden eğlenceli ve eğitici kitaplarının da uygulamaya eklendiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin seçkin yayınevlerine ait en sevilen çocuk kitaplarının ücretsiz ve reklamsız olarak TRT Çocuk Kitaplık'ta çocuklarla buluştuğu aktarıldı.

Uygulamanın, yayın tarihinden itibaren sadece iki buçuk ay içinde indirme sayısının 800 bini aştığı, psikolog, pedagog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklar için detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirilen kitaplara, sesli, yazılı ve çevrim dışı olarak ulaşılabildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca TRT Çocuk Kitaplığı'nın, çocukların okuma alışkanlığına katkı sunarken aileleriyle birlikte kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmelerinin hedeflediği vurgulandı.

Uygulamadaki ebeveyn paneliyle, çocuklara uygun profillerin de oluşturulabildiği, böylece çocukların hangi kitapları, kaç sayfa, ne kadar sürede okuduğu ve kitap sonunda yer alan aktivite sorularıyla kitabı ne kadar anladığının da takip edilebildiği belirtildi.

TRT Çocuk Kitaplığı, tüm marketlerden tüm akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Salih Uçan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TRT Çocuk kitaplık uygulamasına 23 Nisan'dan bu yana 161 eser eklendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 13:34:43. #1.14#

title