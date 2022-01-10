TRT Belgesel Kelebek nerede çekildi? Kelebek belgeseli nerede, ne zaman çekildi?
2017 yapımı belgesel, İranlı yönetmen Mahdi Zamanpour Kiasari'a aittir. TRT Belgesel Kelebek nerede çekildi? Kelebek belgeseli nerede, ne zaman çekildi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.
Trt Belgesel Kelebek nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İranlı yönetmen Mehdi Zamanpur'un çektiği "Papeli" isimli belgesel filmin Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkentinde yapılacak Uluslararası Kazan Film Festivali'ne katılacağı açıklandı. Kelebek belgeseli nerede, ne zaman çekildi?
ÖZETİ
İnatçı bir genç kadın, İran'ın kırsalındaki ailesinin çiftliğinde günlük işleriyle uğraşıyor.
TRT BELGESEL KELEBEK NEREDE ÇEKİLDİ?
İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinde konuşulan "Mazenderani" Farsça şivesinde kelebek anlamına gelen "Papeli", 25 yıldır felç geçiren bir aile babasının acı dolu hikayesini anlatıyor. Film burada çekilmiştir. ardından Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkentinde düzenlenen Uluslararası Kazan Film Festivali'nde gösterime girmişti.
Haberler.com - Gündem