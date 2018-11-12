TRT, Akademisyenin "Rüyamda Allah'ı Çok Görürüm" Dediği Yayınla İlgili Teftiş Başlattı

Teyfur Erdoğdu isimli akademisyenin TRT 1 canlı yayınında kullandığı "Ben çok fazla rüyamda Peygamber'i, Allah'ı ve Kabe'yi görürüm" ifadesi tartışmalara neden oldu. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, akademisyenin rüyasında Allah'ı gördüğünü söylediği yayınla ilgili teftiş başlattıklarını açıkladı.

"CANLI YAYIN KAZASI"

TRT 1'deki Pelin Çift ile Gündem Ötesi programına konuk olan akademisyen Doç. Teyfur Erdoğdu'nun tartışma yaratan sözleri, TRT hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu'nda 7 Kasım'daki toplantıda gündeme geldi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, akademisyenin rüyasında Allah'ı gördüğünü söylediği yayınla ilgili teftiş başlattıklarını açıkladı. "Konu da bu değil ama artık adam ne düşündüyse, bilmiyoruz" diyen Eren, olayı "canlı yayın kazası" olarak niteledi.