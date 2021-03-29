TRT Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler yeni bölüm canlı kesintisiz izle!
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TRT Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler yeni bölüm canlı kesintisiz izle!

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TRT Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler yeni bölüm canlı kesintisiz izle!

116. bölümü ile 23 Mart Salı günü TRT ekranlarında yayınlanacak Acemi Anneler canlı full izle! Acemi Anneler 112. bölüm fragmanı izle! TRT Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler yeni bölüm canlı kesintisiz izle!

Konusu, oyuncular ile dikkat çeken TRT Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler yeni bölüm canlı kesintisiz izle! Acemi Anneler oyuncuları!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in hayatına yeni bir kadının girdiğini düşünen Tijen ve Sultan, Ömer mektubu okumadan geri almak için Ömer'in evine giderler. Ama iş Ömer'den hesap sormaya dönüşür. Ömer'in hayatına giren bu gizemli kadının kim olduğunu öğrenen Tijen ve Sultan mektubu aldıklarını sanarken Ömer onu çoktan okumuştur. Seda'nın takibiyle Orhan'ın kimliği ortaya çıkmış, Kainat'ın şirketteki koltuğunu kaybetmiştir. Bu durum Orhan'ı yeni bir belanın içine çekecektir. Can dostlar ise CD yüzünden araları bozulan Murat ve Beyza'ya büyük bir sürpriz hazırlamış, ikili barışmıştır. Ama Murat ve Beyza'yı henüz bilmedikleri bir tehlike beklemektedir.

ACEMİ ANNELER NE ZAMAN?

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı bu yapım hafta içi her gün TRT 1'de saat hafta içi her gün 15.45'te yayınlanıyor

Dilek Ulusan
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