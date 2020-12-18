TRT 3 frekans bilgileri! TRT 3 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TRT 3 canlı izleme linki!
18.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:47
Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TRT 3'nin frekans bilgileri nedir? TRT 3 polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TRT 3 canlı izleme linki haberimizde.
Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TRT 3 frekansı kaçtır? TRT 3 frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?
TRT 3 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 11958
Polarizasyon : V (Dikey) Batı
Sembol Oranı : 27500
FEC : 5/6
TRT 3 CANLI İZLE
TRT 3 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.