TRT 3 frekans bilgileri! TRT 3 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TRT 3 canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TRT 3'nin frekans bilgileri nedir? TRT 3 polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TRT 3 canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TRT 3 frekansı kaçtır? TRT 3 frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

TRT 3 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 11958

Polarizasyon : V (Dikey) Batı

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

TRT 3 CANLI İZLE

TRT 3 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

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