Uydu üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar için doğru frekans bilgilerini bilmek oldukça önemlidir. TRT 1 yayınını Türksat uydusu üzerinden almak isteyenler, güncel frekans ayarlarını girerek kolayca kanala erişebilir. TRT 1 TÜRKSAT frekansı ne, nasıl ayarlanır?

TRT 1'İN GÜNCEL TÜRKSAT FREKANSI

TRT 1 kanalının Türksat 4A uydusundaki güncel frekans bilgileri şu şekildedir:

• Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

• Frekans: 11957 MHz

• Polarizasyon: Dikey (Vertical – V)

• Sembol Oranı (SR): 27500

• FEC: 5/6

Bu bilgiler, Türkiye genelinde geçerli olan ana frekans değerleridir. Uydu alıcısına bu bilgileri doğru girdiğinizde TRT 1'i sorunsuz izleyebilirsiniz. Eğer bulunduğunuz bölgede sinyal zayıfsa, alternatif olarak 11096 MHz frekansını da deneyebilirsiniz.

MANUEL KANAL EKLEME NASIL YAPILIR?

TRT 1'i uydu alıcınıza manuel olarak eklemek son derece kolaydır. Aşağıdaki adımları izleyerek kanalı birkaç dakika içinde yükleyebilirsiniz.

1. Uydu menüsüne girin. Kumandanızdan "Menü" tuşuna basın ve "Kurulum" ya da "Anten Ayarları" bölümüne ulaşın.

2. Türksat 4A uydusunu seçin. Türkiye'de yayın yapan tüm yerli kanallar bu uydu üzerinden yayın yapmaktadır.

3. Frekans değerlerini girin. 11957 MHz frekansını, dikey polarizasyonu (V), 27500 sembol oranını ve 5/6 FEC değerini doğru biçimde yazın.

4. Tarama işlemini başlatın. "Manuel arama" veya "Şebeke taraması" seçeneğini çalıştırın. TRT 1 bu işlemle birlikte cihazınızda listelenecektir.

5. Kanalı kaydedin. Tarama tamamlandığında ekranda çıkan sonuçları kaydedin. Artık TRT 1'i izleyebilirsiniz.

TKGS (TÜRKSAT KANAL GÜNCELLEME SİSTEMİ) NEDİR?

Yeni nesil uydu alıcılarında TKGS sistemi bulunur. Bu sistem sayesinde, Türksat uydusunda yapılan kanal frekans değişiklikleri otomatik olarak güncellenir. Yani TRT 1 gibi kanalların frekansı değişse bile cihazınız kendiliğinden güncel listeye ulaşır. Eğer alıcınız TKGS desteklemiyorsa, manuel frekans girişi yapmanız gerekir.

SİNYAL SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Zaman zaman izleyiciler TRT 1'i izlerken sinyal kaybı ya da "kanal bulunamadı" hatasıyla karşılaşabilir. Bunun en yaygın sebepleri şunlardır:

• Anten yönü değişmiş olabilir. Kuvvetli rüzgâr veya fiziksel temas çanağın yönünü bozmuş olabilir. Çanak anteninizin 42° doğu yönüne baktığından emin olun.

• Kablo veya LNB arızası. Uydu kablosu gevşemiş, oksitlenmiş ya da LNB bağlantısı bozulmuş olabilir. Kabloları kontrol edin.

• Yanlış frekans girişi. Hatalı frekans değerleri girildiğinde TRT 1 bulunmaz. Yukarıdaki 11957 MHz değerini doğru şekilde girin.

• Zayıf sinyal gücü. Menüde "Sinyal Seviyesi" ve "Kalite" göstergelerini kontrol edin. %60'ın altındaysa anten yönü veya kablo bağlantısı yeniden ayarlanmalıdır.

TELEVİZYONDA KANAL LİSTESİ DÜZENLEME

Bazı kullanıcılar kanal araması sonrası TRT 1'in farklı bir sırada yer aldığını fark edebilir. Bu durumda kanal listesini elle düzenleyebilirsiniz:

1. Menüden "Kanal Listesi" veya "Düzenleme" bölümüne girin.

2. TRT 1'i bulun ve taşımak istediğiniz sıraya getirin.

3. "Kaydet" tuşuna basın.

Bu sayede TRT 1'i listenin başına alarak kolayca erişebilirsiniz.

TRT 1 HAKKINDA KISA BİLGİ

TRT 1, 1968 yılında Türkiye'nin ilk televizyon kanalı olarak yayın hayatına başlamıştır. Günümüzde haber, dizi, yarışma, kültür-sanat ve spor programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine hitap eder. Yüksek çözünürlüklü TRT 1 HD yayını sayesinde, Türksat üzerinden Full HD kalitede yayın alınabilir.

TRT 1'in Türksat 4A frekans bilgilerini doğru şekilde girerek kanalı birkaç dakika içinde izlemeye başlayabilirsiniz. Eğer cihazınız otomatik güncelleme destekliyorsa, herhangi bir işlem yapmanıza bile gerek kalmadan frekans değişiklikleri anında yansır.

Uydu ayarları tamamlandıktan sonra sinyal seviyesini kontrol etmek, kablo bağlantılarını sıkılaştırmak ve kanal sırasını düzenlemek en iyi izleme deneyimi için önemlidir.

Doğru frekans, doğru yön ve sağlam bağlantılar sayesinde TRT 1'i yüksek görüntü kalitesiyle izlemek artık her zamankinden daha kolay.