TRT 1 Masumlar Apartmanı canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölüm izle, son bölümde neler oldu?

Baş rollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Metin Coşkun gibi oyuncuların yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ünlü romanı "Madalyonun İçi" kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı yayınlandığı ilk günden itibaren büyük rağbet görüyor. İzleyiciler Masumlar Apartmanı 23. yeni bölümde neler olacak merak ediyor! Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izleme linkini yazımızdan bulabilirsiniz... İşte tüm detayları!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE TRT1!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, Esra'ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra'nın çok daha fazlasını gördüğünden habersizdir. Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez haldedir. Sonunda İnci'ye anlatır. İnci için durum bu kez sadece bir şüpheden ibaret olmaktan çıkmıştır. Araştırmaya girişir.

Naci ise Safiye'ye bu sefer öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırlar. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Artık Naci için gerçeklerle yüzleşme vaktidir.

Hikmet'in hastalığı yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, Gülben ve Esat'ı çok zor bir durumda bırakır. Neriman ise okulda Gamze'nin meydan okumasını kabul eder ve yepyeni bir heyecan keşfeder. Bu keşif, onu hiç tanımadığı tehlikeli sulara yönlendirir. Esra'nın apartmandan gelen kokuyu takip etmesi ise ortalığı iyice karıştıracak olaylar silsilesini başlatır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MASUMLAR APARTMANI 22. SON BÖLÜM FULL İZLE !



Naci'nin ambulansa bindirilişini izleyen Safiye, olanlar için kendini suçlar. Onunla görüştüğü için olmuştur her şey. Çareyi, kendini eve kapatıp temizliğe vermekte bulur. İnci'nin ise Naci'nin durumundan sorumlu tuttuğu kişi başkasıdır. Bir yandan Han'ın kendisi için yaptırdığı dairede Ceylan'ın künyesini bulması, bir yandan da Naci'ye olanlar İnci'yi allak bullak etmiştir Han ise İnci'yle aralarındaki gerginlik yüzünden gece eve çok geç gelir. Bu durum, İnci'nin şüphelerini iyice artırır. Esra'nın apartmana taşınacağını öğrenen Gülben'in ise başka planları vardır. Bu arada Han, son birkaç gündür yaşadığı zorlukları bir daha yaşamamak için bir adım atmaya karar verir. Ancak bu adım, onu çok daha zor bir durumda bırakacaktır.