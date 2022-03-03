TRT 1'in Yeni Dizisi "Kara Tahta" Sete Çıktı
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Birbirinden iddialı yapımları izleyiciyle buluşturan TRT, dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Uzun bir hazırlık aşamasının ardından sete çıkan "Kara Tahta" dizisi çok yakında TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.
"Kara Tahta" setinden ilk kareler geldi…
TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi "Kara Tahta"nın çekimleri başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
Yeni dizi "Kara Tahta"nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken dizi ekibi çekimlerinin ilk gününü İstanbul Sirkeci'de tamamladı.
İlk gün çekimlerinden keyifli kareler paylaşıldı.
"Kara Tahta" dizisinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.
İlk bölümü merakla beklenen dizinin çok yakında yayına girmesi planlanıyor.