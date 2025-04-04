TRT 1'in Sevilen Dizisi Teşkilat'ın 138. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

"Teşkilat 138. bölüm fragmanı" yayınlandığı andan itibaren sosyal medya ve video platformlarında yoğun ilgi gördü. TRT 1'in resmi hesaplarından paylaşılan fragman, yeni bölümde gerilimin tırmanacağını gösteriyor. TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Teşkilat dizisinin 138. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın ilk sahnesinde, "Kötüler için yolun sonu!" repliği dikkat çekiyor. Bu ifadeyle dizinin yeni bölümünde büyük bir hesaplaşma yaşanacağı tahmin ediliyor.

TEŞKİLAT 138. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Teşkilat dizisinin 138. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın ilk sahnesinde, "Kötüler için yolun sonu!" repliği dikkat çekiyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay ve Neslihan, aldıkları önemli kararla düşmanlara karşı geri adım atmazlar. Ancak bu durum onların hayatını da tehlikeye sokmuştur.

Korkut, kurduğu planla nihayet Kraliçe ile yüz yüze gelmiştir. Bu karşılaşmadan memnun olmayan Kate ise Korkut'a kolay kolay güvenmez. Hamdi, Akif Başkan'ın uyarılarına rağmen tek başına hareket edip Ejder'in tuzağına düşer. Ejder, Hamdi'yi Korkut'a karşı kullanmayı hedefler.

Altay ve Neslihan, uranyumun ülkelerine karşı kullanılmasını engellemeye çalışırlar. Bu yolda adım adım Kraliçe'ye yaklaşırken bırakılan ipuçları onlara yardımcı olacaktır.

TEŞKİLAT 138. BÖLÜM FRAGMANI (LİNK)