TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yayınlanmayacak
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan hayranlarını üzecek haber geldi. Cumartesi akşamlarına reyting rekortmeni yapımı, bu akşam milli maç nedeniyle yayınlanmayacak.
Yayınlandığı günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitleyen, 'Bozkırda Bir Anadolu Masalı'nı anlatan sevilen dizi Gönül Dağı, bu akşam ekrana gelemeyecek.
Sevilen dizinin yeni bölümünün yerine Norveç-Türkiye maçı yayınlanacak. Fragmanı da yayınlanan Gönül Dağı'nın yenibölümü ise 3 Nisan Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.