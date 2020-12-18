TRT 1 frekans bilgileri! TRT 1 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TRT 1 canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TRT 1'nin frekans bilgileri nedir? TRT 1 polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TRT 1 canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TRT 1 frekansı kaçtır? TRT 1 frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 11958

Polarizasyon : -

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

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TRT 1 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

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