TRT 1 frekans bilgileri! TRT 1 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TRT 1 canlı izleme linki!
18.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:15
Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki TRT 1'nin frekans bilgileri nedir? TRT 1 polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? TRT 1 canlı izleme linki haberimizde.
Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki TRT 1 frekansı kaçtır? TRT 1 frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?
TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 11958
Polarizasyon : -
Sembol Oranı : 27500
FEC : 5/6
TRT 1 CANLI İZLE
TRT 1 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.