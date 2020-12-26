Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
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Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı

26.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:42
Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı

SAMSUN'da tribleks villaya gürültü ihbarı üzerine baskın yapan polis, 47 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

SAMSUN'da tribleks villaya gürültü ihbarı üzerine baskın yapan 

polis, 47 kişiyi kumar oynarken yakaladı. 

Gece yarısı, polisi arayan bir vatandaş, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki tribleks villadan gürültü geldiğini bildirdi. Adrese yönlendirilen gece bekçileri, koronavirüs tedbirlerine rağmen içeride çok sayıda kişinin olduğunu belirleyince takviye ekip istedi. Adrese gelen polis ekipleri, villaya baskın düzenlendi. Baskında, kumar oyanayan 47 kişi yakalandı.Evde yapılan aramada, 670 iskambil kağıdı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda adisyon fişi ele geçirdi.

47 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Baskın sırasında polise mukavemet gösterenler gözaltına alındı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. 


Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
Tribleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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