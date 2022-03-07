ANKARA (İHA) - Trenin önüne düştüğü iddia edilen vatandaş yaralı olarak kurtarıldı

ANKARA Ankara da bir metro istasyonunda trenin önüne düştüğü iddia edilen vatandaş yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ümitköy metro istasyonunda metroyu bekleyen bir kişi trenin geldiği sırada raylara düştü. Duraktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin ise olayla ilgili incelemesi sürüyor. Olay anında dışarıda simit satan vatandaş Mustafa Evren, "Kalabalık vardı. Önce ambulans geldi. Sonra itfaiye geldi buraya peş peşe polisler buradaydı. Adamı sedyeye koyup götürdüler. 30 yaşlarında tek kişiydi" ifadelerine yer verdi" dedi.

Olayla ilgili konuşan Arda Demirkıran ise, "Olayı görmedim ama Koru tarafından geliyordum. Metroya binmek için aşağıya inecektim. Ümitköy tarafında bir intihar girişimi var, o yüzden metro çalışmıyor. Otobüs vardı yan tarafta üzerinde metro yazıyordu. Ona binmemizi söylediler oda bizi buraya getirdi" dedi.