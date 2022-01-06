Trene çarpan TIR'ın şoförü yaralandı

DENİZLİ (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, hemzemin geçitte Söke- Denizli seferini yapan yolcu trenine çarpan TIR'ın sürücüsü Yıldırım Yağız (60) yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Söke- Milas yolundaki hemzemin geçitte meydana geldi. Söke'den Didim yönüne giden Yıldırım Yağız'ın kullandığı 35 ASD 209 plakalı TIR, Söke-Denizli seferini yapan Mehmet Turan (30) yönetimindeki yolcu trenine çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın ön tarafında hasar oluştu, sürücü Yağız ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yağız, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polisin makinist Mehmet Turan'ın ifadesini aldığı kazanın ardından sefere devam edildi.