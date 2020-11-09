Trendyol yeni kargo teslimat seçeneği 'Teslimat Noktasını' tanıttı! Trendyol 'Teslimat Noktası' seçeneği nedir?

Trendyol kargo teslimatında yeni bir seçenek olan 'Teslimat Noktasını' tanıttı. Peki, teslimat noktası seçeneğinde neler var? Teslimat Noktası seçeneği nasıl kullanılır?

Trendyol kargo teslimatında yeni bir seçenek olarak 'Teslimat Noktası' seçeneğini kullanıcılarına tanıttı. Kargo teslimatında oldukça yeni bir seçenek olan ve hem firmaya hem tüketicilere kolaylık sağlayan bu uygulamanın ayrıntılarını sitesinde tanıttı ve kullanıcılara sundu.

TRENDYOL KARGO TESLİMATINDA YENİ BİR SEÇENEK OLAN 'TESLİMAT NOKTASI' SEÇENEĞİNİ TANITTI

Bu seçeneğin ayrıntılarını kendi internet sitesinde veren Trendyol hem firmanın kendisine hem de tüketicilere büyük kolaylık sağlıyor.

Bu seçeneğin kullanımı ise adıma adım aşağıda veriliyor:

1) Siparişinizi oluştururken size sunacağımız teslimat noktalarından birini seçin

2) Siparişiniz teslimat noktasına ulaştığında size e-posta ve sms ile bilgi verelim

3) Siparişinizi 3 gün içinde kimliğinizi göstererek teslimat noktasından alın!

'TESLİMAT NOKTASI' SEÇENEĞİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Evinizde kargoyu teslim alacak kimse olmayabilir. Evinizde kargo beklemek zorunda kalmazsınız. İstediğiniz saatte kargonuzu kendiniz teslim alabilirsiniz. Karbon salımının azalmasına katkı sağlayarak çevre korumasına destek olabilirsiniz.