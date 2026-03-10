Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Süper Lig’de şampiyonluk yarışına ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Euro Club Index tarafından yapılan yapay zeka analizinde sezon sonunda takımların toplayacağı puanlar ve şampiyonluk ihtimalleri tahmin edildi.

GALATASARAY ZİRVEDE GÖSTERİLDİ

Yapay zekanın yaptığı simülasyona göre Süper Lig’i lider tamamlaması beklenen takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibin sezonu 83 puanla tamamlayacağı tahmin edilirken şampiyonluk ihtimali yüzde 84.4 olarak hesaplandı. Derbi galibiyetinin ardından Galatasaray’ın şampiyonluk olasılığında önemli bir artış yaşandığı görüldü.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA

Analizde Fenerbahçe’nin sezonu 78 puanla ikinci sırada bitireceği öngörüldü. Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk ihtimali ise geçen hafta yüzde 21.6 seviyesindeyken bu hafta yüzde 15.3’e geriledi.

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ İLK DÖRTTE

Yapay zekanın tahminine göre Trabzonspor sezonu 70 puanla üçüncü sırada, Beşiktaş ise 63 puanla dördüncü sırada tamamlayacak. Başakşehir ve Göztepe’nin ise ilk altı içinde yer alması bekleniyor.

DÜŞME HATTINDA ÜÇ TAKIM

Tahminlere göre sezon sonunda küme düşmesi beklenen takımlar Karagümrük, Eyüpspor ve Kayserispor olarak öne çıktı. Yapay zeka analizinde bu ekiplerin sezonu en düşük puanlarla tamamlayacağı öngörüldü.