Tren raylarını çalan 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tren raylarını çalan 2 kişi tutuklandı

Tren raylarını çalan 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, TCDD'ye ait toplam 29 metre uzunluğunda, yaklaşık 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki tren raylarını çalan 2 kişi tutuklandı.

Malatya'da, TCDD'ye ait toplam 29 metre uzunluğunda, yaklaşık 1 ton 700 kilogram ağırlığındaki tren raylarını çalan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesi'nde yapılan operasyon neticesinde şüpheli 2 şahsın aracında gerçekleştirilen aramada, Hekimhan ilçesinde TCDD'ye ait 24 adet toplam 29 metre uzunluğunda, yaklaşık 1 ton 700 kilogram ağırlığında çalıntı ray demiri ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Tuğba Özay Deniz Akkaya
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Merve Çoban Hakan Reçber Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tren raylarını çalan 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 12:36:12. #1.16#

title